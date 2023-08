Unfall auf A7: Frau fährt auf Audi auf – mehrere Kilometer Stau

Auf der A7 zwischen Warder (Kreis Rendsburg-Eckernförde) und dem Kreuz Rendsburg ist eine Ford-Fahrerin am Samstagvormittag in einen Audi gekracht. Zwei Menschen wurden dabei verletzt – der Verkehr staut sich in Richtung Norden kilometerlang.

Zum Crash kam es gegen 11 Uhr auf der Höhe des Ortsteils Kleinvollstedt (Gemeinde Emkendorf). Aufgrund des hohen und immer wieder stockenden Verkehrsaufkommens schätzte eine 59-jährige Ford-Fahrerin die Situation falsch ein und fuhr auf einen Audi auf, sagte ein Polizei-Sprecher der MOPO.

A7: Verkehrsunfall mit zwei Verletzten – kilometerlanger Stau

Zwei Personen wurden bei dem Unfall verletzt, zwei Rettungswagen waren im Einsatz. Insgesamt saßen in beiden Autos fünf Personen, so der Sprecher weiter. Wer genau verletzt wurde, ist bislang noch unklar.

Der Verkehr wurde während des Rettungseinsatzes zwischen 11.09 Uhr und 12.30 Uhr einspurig an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Mittlerweile ist auch der rechte Fahrstreifen wieder frei. Beide Autos haben einen Totalschaden und werden derzeit abgeschleppt. Aufgrund des Unfalls und des noch anhaltenden Urlaubsverkehrs staut es sich auf acht Kilometern. (vd)