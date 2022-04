Unfall auf A7: Feuerwehr befreit Lkw-Fahrer – Autobahn gesperrt

Mit einem Großaufgebot ist die Feuerwehr in der Nacht zu Freitag auf die A7 Höhe Bad Bramstedt (Kreis Segeberg) ausgerückt. Dort war ein Lkw zunächst ins Schleudern geraten und dann auf die Seite gekippt. Die A7 in Richtung Norden ist immer noch gesperrt.

Der Unfall ereignete sich gegen 2 Uhr. Ein tonnenschwer Lastzug, der in Richtung Flensburg unterwegs war, kam in Höhe Bad Bramstedt ins Schlingern. Dann brach das Fahrzeug aus und kippte auf die Seite. Kurz darauf waren die ersten Einsatzkräfte der Feuerwehr und die Polizei am Einsatzort.

Unfall auf A7 – zwei Fernfahrer verletzt

Die Retter befreiten zwei Personen aus dem Führerhaus des Lkw. Sie hatten leichte Verletzungen – kamen aber nicht in eine Klinik. Die A7 wurde für die Bergungsarbeiten in Richtung Norden voll gesperrt. Die Sperrung dauerte auch gegen 8 Uhr am Freitagmorgen immer noch an, gegen Mittag wurden zwei Spuren wieder freigemacht.