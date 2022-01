Unfall auf A7: Auto überschlägt sich und kracht in Betonwand

Schwerer Unfall auf der A7 zwischen Henstedt-Ulzburg und Quickborn: Eine 59-jährige Autofahrerin überschlug sich am Montag mit ihrem Wagen, als sie einem LKW ausweichen wollte.

Die Autofahrerin war am frühen Montagnachmittag gegen 14.15 Uhr in einem Fiat Punto in Fahrtrichtung Süden unterwegs, als der Polizei zufolge plötzlich ein LKW von der rechten auf die mittlere Fahrspur wechselte – und damit auf die Spur der Fiat-Fahrerin. Sie war von dem Manöver überrascht, wich nach links aus und krachte in eine Betonwand.

Unfall bei Henstedt-Ulzburg: Fahrerin kam ins Krankenhaus

Durch den Spurwechsel überschlug sich der Wagen und blieb auf dem Dach liegen. Die Fahrerin wurde mit schweren, aber nicht lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden von circa 11.000 Euro.

Der Verkehr staute sich zwischenzeitlich. Der LKW fuhr weiter, ohne den Unfall zu bemerken. (ncd)