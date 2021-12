Unfall auf A21: Lkw kippt auf die Böschung

Ein Lkw ist bei einem Unfall auf der A21 südlich von Bad Segeberg von der Fahrbahn abgekommen und in eine Böschung gekippt. Der Vorfall am Montagmorgen ereignete sich dabei an einer ungünstigen Stelle – neben einer Baustelle.

Es dämmerte, als am Montag gegen 7 Uhr ein voll beladener Lkw auf der A21 bei Schwissel im schleswig-holsteinischen Landkreis Segeberg fuhr.

Schwer beladener Lkw landet südlich von Bad Segeberg in Böschung

Der 38-jährige Fahrer kam aus bisher ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab – der Laster kippte gegen die Böschung, wie eine Pressesprecherin der Polizei Bad Segeberg bestätigte.

Der aus Niedersachsen kommende Fahrer war Richtung Norden unterwegs, als er kurz vor der Ausfahrt Bad Segeberg Süd von der Fahrbahn abkam, wie die „Kieler Nachrichten“ schrieben. Demnach erlitt der Mann keine merklichen Verletzungen, wurde dennoch vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht.

Starten Sie bestens informiert in Ihren Tag: Der MOPO-Newswecker liefert Ihnen jeden Morgen um 7 Uhr die wichtigsten Meldungen des Tages aus Hamburg und dem Norden, vom HSV und dem FC St. Pauli direkt per Mail. Hier klicken und kostenlos abonnieren.

Der Unfall ereignete sich im Bereich der aktuellen Fahrbahnsanierung südlich von Bad Segeberg. Der Verkehr wurde einspurig an der Unfallstelle vorbeigeleitet, für die Bergung musste die Autobahn jedoch vollständig gesperrt werden. Dafür wurden spezielle Fahrzeuge angefordert, die den mit etwa zehn Tonnen beladenen Lkw aus dem Graben bergen sollten. (to)