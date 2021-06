Unfall auf A1: Frau kracht mit Auto auf Heck von Pritschenwagen – schwer verletzt

Bad Oldesloe –

Ein schwerer Unfall auf der A1 bei Bad Oldesloe (Kreis Stormarn) forderte am Freitagnachmittag einen schwer Verletzten. Folge des Unfalls: Jede Menge Stau in Richtung Hamburg.

Der Unfall geschah gegen 15 Uhr auf der A1 bei Bad Oldesloe. Hier war eine 20-Jährige mit ihrem Opel unterwegs. Aus ungeklärter Ursache fuhr die junge Frau auf das Heck eines Pritschenwagens auf, dadurch überschlug sich ihr Auto. Die Fahrerin wurde im Wagen eingeklemmt.

Auto überschlägt sich auf A1 – Fahrerin verletzt

Die alarmierte Feuerwehr war rasch am Einsatzort. Während die Retter die Verletzte befreiten, sperrte die Polizei die Autobahn in Richtung Hamburg. In der Folge entstand ein kilometerlanger Rückstau.

Das könnte Sie auch interessieren: Crash auf Hamburger Autobahn – Lkw-Fahrer verletzt

Das Unfallopfer wurde vom Notarzt versorgt. Danach wurde es in eine Klinik transportiert. Erst nach gut 60 Minuten konnte die Autobahn wieder freigegeben werden. (ruega)