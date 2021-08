Auto überschlägt sich auf A1 – Feuerwehr rettet Fahrer

Ein Unfall auf der A1 bei Bargteheide (Kreis Stormarn) forderte in der Nacht zu Sonnabend zwei Verletzte. Die Feuerwehr rückte mit einem Großaufgebot an, die Autobahn musste in Richtung Norden voll gesperrt werden. Den Fahrer des Autos mussten Feuerwehrmänner mit der Rettungsschere aus dem Wrack befreien.

Wie die Polizei bestätigte, passierte der Unfall gegen 1.40 Uhr in Richtung Lübeck. Kurz hinter der Anschlussstelle Budikate soll hier ein Autofahrer aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über seinen Wagen verloren haben. Das Auto kam ins Schleudern, überschlug sich und flog über die Leitplanke in einen Grünstreifen. Andere Autofahrer wählten den Notruf.

Unfall auf A1 – Feuerwehr muß Fahrer mit Rettungsschere befreien

Die Retter rückten mit mehreren Einsatzfahrzeugen und dem Notarzt an. Während ebenfalls eingesetzte Polizisten die Autobahn sperrten, befreiten Feuerwehrmänner zunächst die Beifahrerin aus dem verunfallten PKW. Den Fahrer mußte sie mit der Rettungsschere aus dem Wrack befreien. Beide Insassen kamen in eine Klinik. Die Autobahnpolizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache übernommen. Die A1 war fast eine Stunde in Richtung Norden gesperrt.