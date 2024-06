Unfall an Bahnübergang bei Hamburg: AKN-Zug erfasst Mercedes

Schreck am Bahnübergang! Auf der Bahnstraße in Ellerau (Kreis Segeberg) ist es am Dienstagabend zu einem Unfall zwischen einem Mercedes und einem Zug der AKN gekommen. Feuerwehr und Rettungsdienst rückten mit einem Großaufgebot aus.

„Bahnbereich, Menschenleben in Gefahr“: So hieß es um 19.45 Uhr am Dienstagabend in der Alarmierung für Feuerwehr. Denn anfangs war unklar, ob bei de­­­­­m Unfall an der Ecke Bahnstraße/Buchenweg jemand eingeklemmt wurde. Beim Eintreffen der Helfer konnte schnell Entwarnung gegeben werden: Die A Klasse eines Seniors wurde zwar bei dem Zusammenstoß schwer beschädigt, doch es gab glücklicherweise keine Verletzten zu beklagen, wie ein Sprecher zur MOPO bestätigte. Zwei Personen seien vorsorglich ins Krankenhaus gekommen.

Ellerau: AKN-Zug rammt Mercedes – keine Verletzten

Wie genau es zu dem Unfall gekommen ist, ermittelt nun die Polizei. Unklar ist, ob der Mann die Halbschranke umfahren und dabei den Zug übersehen hatte. Laut einem Reporter vor Ort habe ein Techniker keine Defekte an der Schrankenanlage festgestellt.

In dem Zug befanden sich zum Unfallzeitpunkt rund 15 Fahrgäste. Für die Maßnahmen blieb die Straße gesperrt. Der Zug blieb im Bahnhof Tanneneck beschädigt stehen. (mp)