Unfall im Norden: Zusammenstoß an Kreuzung – zwei Verletzte

Am Dienstagabend hat es in Stapelfeld (Kreis Stormarn) gekracht: An einer Ampelkreuzung kam es zu einem Auffahrunfall. Eine Person musste ins Krankenhaus.

Gegen 18.40 Uhr wurden die Rettungskräfte in die Alte Landstraße gerufen: An der Kreuzung zum Ahrensburger Weg waren ein Opel Corsa und ein VW Transporter zusammengestoßen. Wie es genau zu dem Unfall kam, ist noch unklar.

Wie eine Sprecherin des Polizei-Lagediensts sagte, musste eine Person nach dem Unfall in ein Krankenhaus gebracht werden. Eine weitere Person wurde zwar leicht verletzt, durfte aber nach Hause fahren. Beide Autos waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. (mwi)