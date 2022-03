Umfrage: Im Norden zeichnet sich eine neue Koalition ab

In zwei Monaten wählt das nördlichste Bundesland einen neuen Landtag – und schon zeichnet sich eine mögliche neue Regierungskoalition in Schleswig-Holstein ab. Die CDU legt weiter zu und könnte einer aktuellen Umfrage zufolge künftig allein mit den Grünen regieren – ohne die FDP. Das zeigt der aktuelle Schleswig-Holstein-Trend von Infratest dimap im Auftrag des NDR.

Bei der sogenannten Sonntagsfrage würden sich aktuell 33 Prozent der Wahlberechtigten für die CDU entscheiden, das ist ein Plus von fünf Prozentpunkten gegenüber der letzten Umfrage vom Januar. Die SPD verliert drei Prozentpunkte und kommt auf 20 Prozent, genau wie Die Grünen, deren Ergebnis gleich blieb.

Die FDP würden nur neun Prozent der Wahlberechtigten wählen – das bedeutet einen Verlust von einem Prozentpunkt der Stimmen im Vergleich zum Januar. Das Ergbenis der AfD sinkt der Umfrage zufolge um einen Punkt auf sechs Prozent.

Der von der Fünf-Prozent-Hürde befreite Südschleswigsche Wählerverband (SSW) erzielte im Schleswig-Holstein-Trend vier Prozent. Die Linke wäre mit drei Prozent der Stimmen weiterhin nicht im Landesparlament vertreten. Das Ergebnis blieb im Vergleich zum Januar gleich.

Bei einem solchen Ausgang der Wahl könnte die CDU in Schleswig-Holstein in einer schwarz-grünen Koalition regieren – also allein mit den Grünen. Die jetzige Jamaika-Koalitionen mit der FDP wäre dann Geschichte.

Rein rechnerisch wären den Umfrageergebnissen zufolge aber auch andere Regierungsbündnisse denkbar. Die Stimmenanteile würden auch für eine Große Koalition aus CDU und SPD reichen. Auch eine Ampel wie im Bundestag mit SPD, Grünen und FDP wäre möglich.

Die Befragten wünschen sich allerdings zum überwiegenden Teil Kontinuität. 43 Prozent sind für eine CDU-geführte Regierung in Schleswig-Holstein – im Januar waren es nur 36 Prozent.

Schleswig-Holstein: Mehrheit mit Daniel Günther zufrieden

Ein Grund dürfte die Zufriedenheit mit der jetzigen CDU-geführten Koalition sein. 70 Prozent der befragten Wahlberechtigten sehen die wirtschaftliche Lage positiv – das sind sechs Prozentpunkte mehr als im Januar. Ministerpräsident Daniel Günther konnte bei der Beliebtheit durch die Wahlberechtigten zwei Prozentpunkte zulegen und kommt auf 74 Zustimmung. Unter den deutschen Ministerpräsidenten erzielt Günther damit im Infratest-Vergleich die aktuell höchsten Beliebtheitswerte. (mp)