Bei Hamburg: Einbrecher versprühen übelriechende Flüssigkeit in Kulturverein

In einem Kulturverein an der Bergedorfer Straße in Geesthacht (Kreis Herzogtum Lauenburg) ist am Freitagmorgen eingebrochen und eine übel riechende Flüssigkeit verteilt worden.

Um 11.30 Uhr war den Verantwortlichen des türkischen Kulturvereins der Einbruch aufgefallen. Sie informierten die Polizei, die wiederum verständigte ob der unklaren Herkunft des Geruchs die Feuerwehr.

Feuerwehr untersucht Flüssigkeit

„Es wurde eine Probe genommen, um den Stoff zu bestimmen“, berichtete ein Polizeisprecher. „Ob es sich bei der Flüssigkeit um Buttersäure handelte, wird noch überprüft.“ Verletzt worden sei niemand.

Auf der rückwärtig liegenden Gebäudeseite stellten die Beamten Spuren eines gewaltsamen Eindringens fest. Ob auch Gegenstände geklaut wurden, sei unklar. Eine politisch motivierte Tat schließt die Kripo aus. (dg)