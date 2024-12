Tropen-Tier in kalter Nordsee – Urlauber retten Reptil vor dem Kältetod

Eine kuriose Überraschung gab es an Heiligabend für eine Reisegruppe auf Sylt: Am Rantumer Strand entdeckten sie eine Unechte Karettschildkröte, die eigentlich in den Tropen beheimatet ist.

Das aus den kalten Wellen der Nordsee angespülte Reptil wurde am Vormittag von einer Sylter Streifenwagenbesetzung eingesammelt und schließlich an das Sylter Aquarium übergeben, das den Meeresbewohner nun aufpäppelt.

Schildkröte konnte noch gerettet werden

Die Schildkröte konnte so noch sicher gerettet werden. Das als gefährdet eingestufte Tier kommt normalerweise in gemäßigten und subtropischen Regionen des Atlantiks, Pazifiks, Indischen Ozeans und im Mittelmeer vor. Bei zur Zeit knapp sechs Grad Wassertemperatur kam die Rettung in allerletzter Sekunde.

Das könnte Sie auch interessieren: MOPO-Reporter über Tsunami-Einsatz: „Ich habe nie einen Menschen so weinen sehen“

Ungewiss bleibt, wie das Tier seinen Weg an die Nordseeküste gefunden hat. Bereits im vergangenen Jahr, am 21. Dezember 2023, fanden Urlauber am nahegelegenen Hörnumer Strand ebenfalls eine eine Unechte Karettschildkröte. (apa)