Überholmanöver geht gründlich schief: Auto kracht mit voller Wucht gegen Baum

Bei einem schweren Unfall im Kreis Steinburg ist ein Autofahrer am Freitagmorgen schwer verletzt worden. Der Mann hatte zwei Trecker überholt und dabei die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren.

Rettungsdienst und Feuerwehr wurden gegen 6.35 Uhr zur Hauptstraße in Auufer gerufen. Mehrere Wehren aus den umliegenden Gemeinden sowie ein Notarzt rückten an, so ein Sprecher.

Notarzt versorgt Unfallopfer

Laut Angaben der Polizei verlor ein 61-Jähriger, nachdem er zwei Trecker überholt hatte, beim Einscheren die Kontrolle über sein Auto und kollidierte mit einem Baum. Der Autofahrer wurde schwer verletzt und kam mit dem Notarzt in eine Klinik. Der Bereich um den Unfallort war rund 90 Minuten voll gesperrt.