Trauriger Anblick: Riesige Mengen toter Seesterne auf Sylt angespült

Im Sommer liegen hier Touristen auf ihren Handtüchern und schauen auf die Nordsee – jetzt ist der Strand von Sylt zu einem Massengrab für Seesterne geworden. Viele Insel-Besucher sind schockiert angesichts der Massen an toten Tieren, die in den vergangenen Tagen an den Strand zwischen Kampen und List gespült wurden. Was ist da los?

Laut eines Reporters vor Ort türmen sich die toten Seesternen an manchen Stellen zu regelrechten Teppichen auf. Auch einige Seeigel und Krebse befinden sich darunter, einige sind noch am Leben. Unter einem Facebook-Post zeigen sich die Menschen erschüttert: „Erschreckend und sehr traurig“, findet eine Userin. Eine andere schreibt: „Oh Gott ist das traurig“.

Starke Stürme für das Massensterben verantwortlich

Für das Massensterben sind vermutlich die starken Stürme der vergangenen Tage verantwortlich, die Seesternbänke in der Nordsee aufgerissen haben könnten. Auch in Dänemark sind offenbar auch einige Strände betroffen.

Seesterne sind in der Nordsee weit verbreitet und leben hauptsächlich in küstennahen Gebieten wie den Wattenmeerregionen entlang der Küsten von Deutschland, Dänemark und den Niederlanden. In einigen asiatischen Ländern werden sie auch gegessen. (prei)