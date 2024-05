Transporter rast in Baustellen-Absperrung – Stau auf Autobahn bei Hamburg

Stau auf der A23 bei Hamburg: Ein Transporter ist am Mittwoch gegen eine Baustellen-Absperrung gestoßen und hat damit für eine Sperrung der Autobahn gesorgt.

Laut ersten Informationen der Polizei hat der Fahrer des Transporter die Absperrung nicht gesehen oder erst zu spät wahrgenommen. Mit vermutlichen hohem Tempo raste er auf einen Absicherungsanhänger auf, der wurde dadurch auf das Zugfahrzeug geschoben.

Staus reichen bis nach Hamburg zurück

An allen Fahrzeugen entstand großer Schaden, Trümmerteile waren auf der Straße verteilt. Die Polizei musste die A23 erst voll sperren, danach konnte der Verkehr an der Unfallstelle vorbeigeführt werden. Es kam zu langen Staus, auf der ohnehin durch Kabelarbeiten teils abgesperrten Strecke in Richtung Heide; sie reichten bis Hamburg zurück.

Der Transporter-Fahrer, ein 39-Jähriger, erlitt durch den Aufprall einen Schock und leichtere Verletzungen. Er wurde vor Ort behandelt und kam per Rettungswagen in eine Klinik nach Heide. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen. (dg)