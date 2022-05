Tragisches Unglück auf Bahnhof im Norden – tausende Volt schießen in Menschenkörper

Zu einem tragischen Unfall kam es am Samstagnachmittag am Bahnhof von Schwarzenbek im Herzogtum Lauenburg in Schleswig-Holstein. Dabei erlitt eine Person so schwere Verbrennungen, dass sie mit einem Rettungshubschrauber in eine Krankenhaus geflogen werden musste.

Das Unglück ereignete sich gegen 18 Uhr am Bahnhof in Schwarzenbek. Eine Person soll aus bislang unbekannten Gründen auf einen Güterwagon geklettert sein. Dabei kam sie wohl zu nah an die Oberleitung und mehrere tausend Volt Strom schossen in den Körper, bestätigte die Rettungsleitstelle die Aussagen von Zeugen auf dem Bahnsteig der MOPO.

Die Person fiel scheinbar leblos vom Wagon und musste schwerverletzt und mit Verbrennungen mit einem Rettungshubschrauber in ein nahegelegenes Krankenhaus geflogen werden.

25 Einsatzkräfte der Feuerwehr Schwarzenbek waren im Einsatz. Die Psychosoziale Notfallversorgung und Feuerwehrseelsorge betreute gut ein Dutzend Zeugen des Unfalls am Bahnsteig.