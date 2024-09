Tragisches Unglück: Älteres Paar stirbt beim Baden in der Ostsee

Drama in der Ostsee: Ein älteres Paar ist beim Baden nahe Heidkate (Kreis Plön) ertrunken. Die Polizei schließt ein Fremdverschulden aus.

Ein älteres Paar ist in der Nähe von Heidkate in der Ostsee beim Baden ums Leben gekommen. Der 75-jährige Mann und die 68-jährige Frau wurden bereits am Freitagnachmittag leblos aus dem Wasser gezogen, wie die Polizei-Leitstelle in Kiel berichtete.

Alle Wiederbelebungsversuche seien erfolglos geblieben. Hinweise auf ein Fremdverschulden oder für einen erweiterten Suizid gebe es nicht. Ob die beiden Leichen obduziert werden, war zunächst offen. (dpa/mp)