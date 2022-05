Tragischer Unfall: Rentner von Laster überrollt – tot

Bei einem tragischen Unfall in der Gemeinde Hohenaspe (Kreis Steinburg) in Schleswig-Holstein ist am Donnerstagnachmittag ein älterer Mann ums Leben gekommen. Der Senior geriet unter einen Lkw und starb noch am Unglücksort.

Der Unfall ereignete sich gegen 15 Uhr in einem Industriegebiet in Hohenaspe. Nach MOPO-Informationen geriet der Senior bei dem Versuch, die Straße zwischen zwei Lkw zu überqueren, in den toten Winkel des einen Fahrers. Dieser überrollte den Mann. Die Feuerwehr rückte zu einem Großeinsatz aus, doch der 83-Jährige starb noch vor Ort an seinen Verletzungen.

Wie die MOPO erfuhr, war der Mann mit seiner Ehefrau unterwegs, die – ebenso wie der 33-jährige Fahrer des Lkws – sofort durch Notfallseelsorger betreut werden mussten. Ein Dekra-Sachverständiger war vor Ort, um die Spuren des Unfalls unter anderem mit einer Drohne festzuhalten. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. (prei)