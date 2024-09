Tragischer Unfall bei Hamburg: Mann in Baugrube verschüttet – tot

In Siek (Kreis Stormarn) nahe Hamburg kam es am Samstagnachmittag zu einem schrecklichen Unfall. Ein Mann stürzte bei Bauarbeiten an einem Einfamilienhaus in eine Baugrube und wurde verschüttet. Er konnte nur noch tot geborgen werden.

Wie die Feuerwehr der MOPO berichtete, musste zunächst die Statik des Gebäudes überprüft werden, bevor nach der Person gegraben werden konnte. Nach Angaben eines Reporters vor Ort handelte es sich um einen Mann, der an den Bauarbeiten beteiligt war.

Am frühen Abend dann die traurige Gewissheit: Der Mann hatte den Unfall nicht überlebt.

Polizei und Kriminalpolizei ermitteln nun, wie es zu dem Unfall kommen konnte. (prei)