Zwei Tote bei schweren Unfällen im Norden

Bei zwei schweren Unfällen im Kreis Segeberg hat es am Osterwochenende zwei Tote gegeben. In der Nacht zu Freitag verunglückte ein Autofahrer in Klein Kummerfeld tödlich, sein Beifahrer wurde schwer verletzt. In der Nacht zu Samstag verlor bei einem Unfall in Bornhöved ein Motorradfahrer sein Leben.

Der Unfall in Klein Kummerfeld ereignete sich laut Polizei gegen 3 Uhr auf der Kreisstraße 102. Hier verlor ein 19-Jähriger kurz vor dem Ortsausgang die Kontrolle über sein Fahrzeug und raste mit hoher Geschwindigkeit gegen einen Baum. Der junge Mann erlag noch vor Ort seinen schweren Verletzungen. Sein Beifahrer wurde schwer verletzt. Die Polizei sucht Zeugen: Tel. (04328) 42999-30.

Motorrad schleudert über die Straße – Mann erliegt seinen Verletzungen in Klinik

Auch in Bornhöved gab es einen tödlichen Verkehrsunfall. Laut Polizei geriet ein Motorradfahrer mit einem Mitfahrer in der Nacht zu Samstag an der Straße Am alten Markt gegen einen Kantstein. Das Motorrad geriet außer Kontrolle und schleuderte über die Straße.

Die beiden Männer (23 und 24 Jahre) fielen von der Maschine und wurden schwer verletzt. Der 23-Jährige erlag seinen Verletzungen im Krankenhaus.