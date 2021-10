Am Montagnachmittag kam es in Schadehorn bei Bad Oldesloe zu einem tödlichen Unglück. Ein 82 Jahre alter Mann ist mit dem Fahrrad gestürzt und von einem Traktor überrollt worden, das Opfer starb noch am Unfallort an seinen Verletzungen.

Wie ein Sprecher der Polizei am Dienstag mitteilte, war der Mann gegen 17 Uhr auf den Grünstreifen ausgewichen, um den 28-jährigen Traktorfahrer samt Anhänger passieren zu lassen. Der Radfahrer sei dann jedoch auf die Fahrbahn gekippt und durch den Anhänger tödlich verletzt worden.

Rettungskräfte von Polizei und Feuerwehr konnten nichts mehr für das Opfer tun. Der Traktorfahrer erlitt einen Schock. (tdo)