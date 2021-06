Tödliches Drama bei Hamburg: Biker kommt bei Crash mit SUV ums Leben

Nienwohld –

Tödliches Drama im Kreis Stormarn: Am Samstagmorgen ist ein 58 Jahre alter Motorradfahrer bei einem Unfall am Gräberkaterweg in Nienwohld ums Leben gekommen. Zwei weitere Menschen wurden bei dem Kreuzungscrash leicht verletzt.

Der SUV-Fahrer muss noch versucht haben, dem Biker auszuweichen – kurz vorm Crash zog er wohl das Lenkrad abrupt zur Seite, das Fahrzeug scherte aus, verlor die Balance und landete auf der Seite. Das Motorrad wurde 15 Meter weiter in einen Seitengraben geschleudert.

Tödliches Drama: Biker kommt bei Crash mit SUV ums Leben

Mehr als eine halbe Stunde kämpfte ein Notarzt um das Leben des 58-Jährigen, versuchte, den Mann zu reanimieren. Ohne Erfolg. Währenddessen kamen die zwei Personen aus dem SUV in Krankenhäuser.

„Um den Unfall nachvollziehen zu können, war die Dekra vor Ort“, so ein Polizeisprecher zur MOPO. „Die haben ein genaues Gutachten erstellt, das nun ausgewertet wird.“ Bislang ist tatsächlich noch völlig unklar, wie der Unfall zustande kam. Am wahrscheinlichsten scheint aber ein Abbiegeunfall zu sein. (dg)