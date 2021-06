Tödlicher Unfall bei Hamburg: Senior (†96) prallt mit Kleinwagen gegen Trecker

Auf der Landstraße 220 zwischen Köthel (Kreis Stormarn) in Richtung Koberg (Kreis Herzogtum Lauenburg) kam es am Montagabend zu einem tödlichen Verkehrsunfall. Bei Schneefall und Null Grad verlor ein 96-Jähriger die Kontrolle über seinen Renault Clio und prallte in einen entgegenkommenden Trecker. Der Renault-Fahrer erlag vor Ort seinen Verletzungen.

Am Montagabend gegen 18.10 Uhr fuhr der 96-Jährige in seinem Renault Clio aus Richtung Köthel nach Koberg auf der L220. Bei starkem Schnellfall und einer möglicherweise glatten Straße verlor der Unfallfahrer die Kontrolle über seinen Wagen.

Bei Hamburg: 96-Jähriger Fahrer kracht in den Gegenverkehr

Er geriet in den Gegenverkehr und prallte gegen einen Trecker mit Frontgabel. Der Renault wurde 30 Meter weiter in den Grünstreifen geschleudert und kam quer zur Fahrbahn stark beschädigt zum Stehen.

Der 96-Jährige wurde im Fahrzeug eingeklemmt. Ersthelfer reanimierten den Verletzten bis zum Eintreffen der Rettungskräfte. Die Feuerwehr musste das gesamte Dach des Wagens entfernen. Zunächst konnten der Rettungsdienst und der Notarzt den 96-Jährigen wieder zurück ins Leben holen.

Bei Hamburg: Der 96-Jährige erlag noch vor Ort seinen Verletzungen

Nach mehr als einer Stunde konnten die Rettungskräfte den Mann aus seinem Fahrzeug befreien und zur weiteren Versorgung in den Krankenwagen bringen. Doch die Verletzungen des 96-Jährigen waren zu schwer: Er verstarb noch vor Ort.

Der Trecker wurde nur leicht beschädigt, es trat allerdings Diesel aus. Die Feuerwehr rief ihre Spezialisten für Gefahrengut hinzu. Insgesamt musste die Landstraße für mehr als drei Stunden gesperrt werden. (sr)