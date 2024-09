Tödlicher Schienenersatzverkehr: Autofahrerin stirbt nach Frontalcrash mit Bus

Am Samstagnachmittag gegen 13:45 Uhr kam es auf der Oldesloer Straße in Klein Gladdebrügge (Kreis Segeberg) zu einem schweren Verkehrsunfall. Aus bisher ungeklärter Ursache stieß ein Bus des Schienenersatzverkehrs mit dem Opel einer Autofahrerin zusammen.

Als die Retter mit einem Großaufgebot am Einsatzort eintrafen, fanden sie die Fahrerin eingeklemmt in ihrem Fahrzeug vor. Trotz sofortiger Rettungsmaßnahmen verstarb die 62-Jährige noch an der Unfallstelle an ihren schweren Verletzungen.

Autofahrerin stirbt nach Kollision mit Bus

Vier Insassen des Busses erlitten leichte Verletzungen und wurden von Rettungskräften versorgt. Neben Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst war auch ein Polizeihubschrauber im Einsatz. Der eigentliche Rettungshubschrauber ist derzeit in der Wartung, daher half der Hubschrauber der Polizei kurzerhand aus.

Um den genauen Unfallhergang zu klären, wurde ein Sachverständiger der Dekra hinzugezogen. Bislang ist nur bekannt, dass der Linienbus in den Gegenverkehr geraten war. Die Oldesloer Straße blieb für die Dauer der Einsatzmaßnahmen mehrere Stunden gesperrt.

Der betroffene Bus war zum Zeitpunkt des Unfalls im Schienenersatzverkehr der Linie RB 82 zwischen Bad Oldesloe und Bad Segeberg im Einsatz. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.