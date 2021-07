Tierischer Einsatz bei Hamburg: Feuerwehr befreit Greifvogel – vor dem Tod gerettet

Oststeinbek –

Ein Mäusebussard sorgte am Montagnachmittag für einen Feuerwerhreinsatz in Oststeinbek (Kreis Storman). Der Greifvogel hatte sich in einer Sehne an einem Baum verfangen und wäre dem sicheren Tod ausgesetzt gewesen, wenn die Feuerwehr ihn nicht gerettet hätte.

Wild und panisch flatterte der Mäusebussard mit den Flügeln. Versuchte sich aus der Angelsehne zu befreien, in der er sich mit dem rechten Flügel verfangen hatte. Doch mit jeden Flügelschlag verschlimmerte sich seine Situation, denn immer mehr wickelte sich die Sehne um das Gefieder.

Die alarmierte Feuerwehr war rasch vor Ort. Doch die Retter mussten vorsichtig vorgehen. Mit seinen Fangkrallen und dem spitzen Schnabel kann der Vogel schmerzhafte Verletzungen verursachen. Über ein Hubrettungsgsfahrzeug, befreite einer der Retter das Tier und schnitt die Angelsehne vom Flügel ab. Nach gut einer Stunde konnte der Greifvogel in die Freiheit entlassen werden.