Tiere in Gefahr: Im Norden: Pferdestall brennt lichterloh – 100 Kräfte im Einsatz

In der Nacht zu Montag hat es einen Großbrand in einem Pferdestall in Osterby (Kreis Rendsburg-Eckernförde) gegeben. Das Gebäude brannte komplett nieder. Rund 100 Feuerwehrkäfte waren vor Ort.

Laut Feuerwehr-Pressestelle brach das Feuer um etwa 2.54 Uhr aus. Zehn Pferde wurden durch die Feuerwehr aus den Flammen gerettet und auf die angrenzende Wiese in Sicherheit gebracht.

Osterby: Feuerwehr gegen Feuer in Pferdestall

Bis etwa 7 Uhr morgens waren die Feuerwehren aus Osterby, Ascheffel, Hütten und Groß Wittensee im Einsatz, um das Feuer zu löschen.



Die Feuerwehren kämpften stundenlang gegen die Flammen. Daniel Passig/Kreisfeuerwehrverband Rendsburg-Eckernförde Foto:

Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Die Höhe des entstandenen Schadens ist noch unklar.



Auch zur Brandursache konnte die Feuerwehr noch keine Angaben machen. Die Kriminalpolizei ist vor Ort und hat die Ermittlungen aufgenommen. (maw)