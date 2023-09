Attacke im U-Bahnhof: Teenies traktieren Männer mit Pfefferspray und Elektroschocks

Angriff am U-Bahnhof Garstedt in Norderstedt: Am Samstag um 1.30 Uhr warteten dort zwei Männer auf die Bahn. Plötzlich besprühten sie zwei Jugendliche mit Pfefferspray und griffen sie mit einem Taser an.

Durch den Taser wurde einer der Männer (40) kurzzeitig bewusstlos. Als die Polizei am Tatort eintraf, waren die Täter bereits in unbekannte Richtung geflohen. Die beiden Männer klagten über starke Schmerzen.

Die Identität der beiden Täter ist unbekannt. Die Sehfähigkeit der Opfer war durch das Pfefferspray eingeschränkt. Sie konnten nur erkennen, dass die Täter schwarze Locken hatten und vermutlich zwischen 15 und 18 Jahre alt sind. Die Polizei Norderstedt sucht nun nach Zeugen.