Premiere! Beim noblen Krebs-Essen auf Sylt kommen keine Krebse auf die Teller

Ein Krebs-Dinner ohne Krebse? Das gab es am vergangenen Samstag auf Sylt! Beim traditionellen VIP-Event des Hamburger Unternehmers Manfred Baumann und seiner Frau Katharina kamen stattdessen andere Meerestiere auf die Teller.

Moderator Johannes B. Kerner, „Scooter“’-Frontmann H. P. Baxxter, Sängerin Vicky Leandros: Sie alle kamen zum 44. Krebs-Essen in den Kursaal von Wenningstedt. Wie die „Bild“ berichtet, gab es bei dem Krebs-Essen allerdings keine Krebse!

Gastgeber Manfred Baumann: „Es war ein wundervoller Abend mit Freunden – allerdings mussten wir wegen EU-Bestimmungen auf die Krebse verzichten, es gab stattdessen leckere Garnelen und natürlich wie immer Pfifferlinge und Knödel und Rote Grütze zum Nachtisch.“

Das traditionelle Krebsessen auf Sylt: Jedes Jahr ein Treffen der Reichen und Schönen. (Archivbild vom 42. Krebsessen am 27. Juli 2019) IMAGO / VISTAPRESS Das traditionelle Krebsessen auf Sylt: Jedes Jahr ein Treffen der Reichen und Schönen (Archivbild vom 42. Krebsessen am 27. Juli 2019)

Die Krebse für das Essen sollten eigentlich aus der Türkei kommen – dort war es aber ungewöhnlich kalt in letzter Zeit, so dass den Tieren die Wärme für das Wachstum fehlte und sie besonders klein waren. Und zu kleine Tiere dürfen laut EU-Verordnung nicht eingeführt werden, erklärt Hanns-Christian Wirsich, Direktor des „Hotel Stadt Hamburg“ in Westerland, der „Bild“.

„Scooter“-Legende H. P. Baxxter scheint es trotzdem geschmeckt zu haben: „Das Krebs-Essen bei Baumanns war ein toller Abend – auch ohne Krebse!“ (mp)