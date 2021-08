Schwerer Verkehrsunfall im Kreis Herzogtum Lauenburg: Auf der B207 zwischen Alt Mölln und Mölln, kurz hinter der Brücke, die über den Elbe-Lübeck-Kanal führt, sind am Sonntagmittag zwei Autos miteinander kollidiert. Mehrere Menschen wurden dabei verletzt, einige von ihnen schwer.

Nach ersten Informationen der Polizei waren am Unfall zwei VW-SUV beteiligt: Einer wurde aus bisher ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr gelenkt und krachte frontal in das entgegenkommende Auto. Durch die Wucht des Aufpralls schleuderten beide Wagen voneinander weg.

Mölln: Sechs Verletzte bei SUV-Crash

Laut Feuerwehr wurden bei dem Crash sechs Menschen verletzt; die Fahrerin des ausscherenden SUV und ihr Beifahrer sowie die vier Insassen aus dem zweiten Volkswagen. Eine Person kam per Rettungshubschrauber in die Unfallklinik Boberg nach Hamburg. Eingeklemmt war entgegen ersten Informationen glücklicherweise aber niemand.

Die Polizei sperrte die Fahrbahn und nahm – während die Feuerwehr sich um die Verletzten und um ausgelaufene Kraftstoffe kümmerte – bereits kurz darauf die Ermittlungen auf. Die Umstände des Unfalls blieben zunächst unklar. (dg)