Ein Autofahrer ist am späten Freitagabend von einer Landstraße in Schleswig-Holstein abgekommen und in den Graben gefahren. Die Rettungskräfte mussten ihn aus seinem Fahrzeug befreien.

Kurz vor Mitternacht kam der Fahrer mit seinem Mercedes-SUV mit Schweizer Zulassung von der L82 zwischen Bargteheide und Delingsdorf ab. Er landete in dem von Gebüsch und Bäumen gesäumten Graben und konnte sein Fahrzeug nicht selbstständig verlassen.

Die eintreffenden Rettungskräfte mussten das Gestrüpp zunächst mit einer Motorkettensäge entfernen, um den Mann aus seinem Auto holen zu können. Anschließend wurde er mit auf die Polizeiwache genommen, da der Verdacht auf einen hohen Alkoholspiegel im Blut bestand. Zu den Ergebnissen des Tests konnte die Polizei am Samstag nichts sagen. (prei)