Bei Hamburg: Betrunkener VW-Fahrer zerstört Schilder und wird verletzt

Bei einem Unfall in Schönningstedt (Kreis Stormarn) ist ein betrunkener VW-Fahrer in der Nacht zu Samstag verletzt worden. Zudem gab es hohen Sachschaden.

Der Unfall passierte gegen 2.50 Uhr auf der Sachsenwaldstraße in Richtung Reinbek. Hier war ein Mann mit seinem Golf unterwegs und hatte an einer Kreuzung die Kontrolle über seinen Wagen verloren. Das Auto krachte gegen zwei Verkehrsschilder am Straßenrand. Die wurden regelrecht aus dem Boden gerissen.

Polizei: Fahrer hatte zwei Promille

Der Fahrer sei laut Feuerwehr bei dem Unfall leicht verletzt worden. Er kam in eine Klinik. Hier führten Polizisten einen Alkoholtest durch. Das Ergebnis: Zwei Promille. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Der entstandene Schaden wird auf rund 10.000 Euro geschätzt.