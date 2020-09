Suff-Fahrt im Norden: Polizei stellt betrunkene Mutter mit Kindern im Auto

Neumünster -

Das machte selbst die Polizisten fassungslos. Gleich zwei Mal binnen weniger Stunden stoppten sie in Neumünster (Schleswig-Holstein) eine total betrunkene Mutter. Und jedes Mail wurden rekordverdächtige Promillewerte gemessen. Bei einer der Kontrollen saßen vier Kinder mit im Auto.

Wie die Polizei mitteilte, ereigneten sich die Vorfälle am Freitagnachmittag. Beim ersten Mal meldete ein Autofahrer der Polizei ein Fahrzeug das in Schlangenlinien fuhr. Als die Beamten eintrafen, war das Fahrzeug bereits abgestellt. Als sie die Halterin an ihrem Wohnort überprüfen wollten, platzten sie in eine Geburtstagsfeier.

Fahrerin hatte 3 Promille

Hier gab die Frau (40) an, nur eine kleine Dose Sekt getrunken zu haben. Der durchgeführte Alkoholtest ergab sagenhafte drei Promille. Die Polizisten beschlagnahmten den Führerschein und übergaben die Autoschlüssel in der Hände von Verwandten.

Knapp eine Stunde später trauten die Polizisten ihren Augen nicht. Sie sahen die Frau, wie sie mit vier Kindern (3 bis 10 Jahre) im Auto durch die Straßen fuhr und stoppten sie. Sie wolle nur eben schnell Kuchen aus dem Supermarkt holen - versuchte sie sich zu entschuldigen. Ein erneut durchgeführter Alkoholtest ergab immer noch 2,95 Promille. Es wurde ein erneutes Strafverfahren eingeleitet.