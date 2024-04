Streit zwischen HSV- und Pauli-Fans? Fünf Verletzte bei Pfefferspray-Streit in Bus

In einem Linienbus in Schenefeld (Kreis Pinneberg) bei Hamburg ist es am Dienstagabend zu einem Konflikt zwischen mehreren Männern – offenbar HSV- und St.-Pauli-Fans – gekommen. Dabei wurde laut Polizei auch Pfefferspray eingesetzt.

Der Busfahrer der Linie 184 informierte um 20.40 Uhr die Einsatzkräfte, nachdem der Streit eskaliert war und sich eine körperliche Auseinandersetzung entwickelt hatte. Er hielt an der Haltestelle „Lindenstraße“ an der Friedrich-Ebert-Allee.

Verletzte wollen nicht ins Krankenhaus

Die Pauli-Fans – beide werden auf 30 bis 40 Jahre alt geschätzt und als schlank beschrieben, einer trug eine dunkle Mütze und eine Bomberjacke – sollen laut Polizei beim Verlassen des Busses mit Pfefferspray gesprüht haben und danach geflüchtet sein. „Hierdurch erlitten ein 33-jähriger HSV-Fan und vier Unbeteiligte Atemwegsreizungen, die rettungsdienstlich vor Ort versorgt wurden“, so ein Sprecher.

Die Polizei, die noch am Abend ihre Arbeit aufnahm, fahndete nach den Flüchtigen, am Ende ohne Erfolg. Die Kripo hat Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen. Hinweise an: Tel. (04101) 498-0. (dg)