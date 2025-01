Streit eskaliert: Mann in Fußgängerzone schwer verletzt – Großeinsatz

Am Samstagmittag gab es in der Fußgängerzone in Kiel einen Großeinsatz der Polizei. Zuvor wurde ein Mann (28) schwer verletzt, ein Tatverdächtiger wurde festgenommen.

Gegen 13.30 Uhr kam es in der Holstenstraße zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Wie die „Kieler Nachrichten“ berichten, ereignete sich diese im Vorfeld einer Demonstration von Kurden auf dem Holstenplatz. Nicht weit davon entfernt gerieten mehrere Männer in Streit.

In den „Kieler Nachrichten“ berichtet ein Zeuge, einer der Männer habe ein Messer in der Hand gehabt. Zuvor habe sich die Gruppe lautstark beschimpft.

Kiel: Polizei-Großeinsatz in der Fußgängerzone

Bei der Auseinandersetzung wurde ein 28-Jähriger schwer verletzt, wie die Polizei mitteilte. Er wurde vor Ort versorgt und in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizisten sperrten einen Teil der Holstenstraße vorübergehend ab und fahndeten nach einem Tatverdächtigen. Ein 29-Jähriger wurde kurze Zeit später gefasst und befindet sich derzeit in Polizeigewahrsam.

Eine Gefahr für die Allgemeinheit besteht nach Polizeiangaben nicht. Die Absperrungen in der Holstenstraße wurden gegen 15 Uhr wieder aufgehoben. Die Anzahl der Beteiligten sowie weitere Einzelheiten sind noch nicht bekannt. Die

Ermittlungen dauern an. (dpa/aba)