Streit unter Jugendlichen im Norden: 16-Jähriger stirbt – Teenie (19) festgenommen

Auf einer Aussichtsplattform an der Straße Schloßwall in Flensburg, direkt vor der dänischen Duborg-Skolen, ist am frühen Abend des Karfreitags ein 16-Jähriger bei einer Auseinandersetzung tödlich verletzt worden. Das teilte die Polizei am Samstag mit.

Gegen 18 Uhr sei es zum Streit zweier Gruppen gekommen, überwiegend wohl Jugendliche. Der 16-Jährige wurde blutend und schwer verletzt zurückgelassen, die Beteiligten flüchteten.



Flensburg: 16-Jähriger stirbt nach Streit – Teenie festgenommen

„Das Opfer wurde von Zeugen erstversorgt, bis wenige Minuten später Polizei und Rettungskräfte vor Ort eintrafen“, so eine Polizeisprecherin. Der Teenie kam ins Krankenhaus, „wo er kurze Zeit später seinen Verletzungen erlag“.



Die Mordkommission übernahm den Fall und nahm noch am in der Nacht einen 19-Jährigen fest. „Es wird derzeit geprüft, ob gegen diesen ein dringender Tatverdacht besteht und ein Antrag auf Erlass eines Untersuchungshaftbefehls beim zuständigen Amtsgericht Flensburg gestellt wird“, so die Polizeisprecherin weiter.



Bei der Obduktion am Samstagmittag bestätigte sich, dass ein Messerstich in den Kopf des 16-Jährigen die Todesursache war. Am Nachmittag wurde der 19-Jährige einer Haftrichter vorgeführt, sie ordnete die Untersuchungshaft an.

Die Ermittlungen zu den genauen Hintergründen der Tat dauern an. Hinweise an die Mordkommission: Tel. (0461) 4840.(dg)