Jugendlicher bedroht Mitschüler mit Messer – Polizei stürmt Klassenzimmer

Großeinsatz am Dienstagmorgen in der Gemeinschaftsschule: In Hohenlockstedt (Kreis Steinburg) hat ein Jugendlicher seinen Mitschüler mit einem Messer bedroht.

Laut einer Polizeisprecherin ging gegen 8 Uhr ein Notruf von der Wilhelm-Käber-Schule an der Birkenallee ein. Mitschüler meldeten einen Streit zwischen zwei Jugendlichen im Alter von 15 und 16 Jahren. Der 15-Jährige soll dabei mit einem Messer gedroht haben.

15-Jähriger von Polizei überwältigt

Mehrere Streifenwagen, ein Rettungswagen und ein Notarzt wurden entsandt. Den Polizisten gelang es, den 15-Jährigen zu überwältigen und ihm das Messer abzunehmen. Die Eltern der beiden Jugendlichen wurden über den Vorfall informiert.

Schulpersonal betreute die schockierten Mitschüler. Die Polizei geht davon aus, dass der junge Mann seinen Mitschüler wegen einer persönlichen Beziehung bedrohte.