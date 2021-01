Straßensperrung im Norden: Linienbus ragt über Böschung

Bargstedt -

Ein außer Kontrolle geratener Linienbus hielt am Dienstagmorgen Polizei und Feuerwehr in Bargstedt (Kreis Rrendsburg-Eckernförde) in Atem. Das Gefährt war von der Straße abgekommen. Als es zum Stehen kam, ragte das Heck über eine Böschung.

Wie die Polizei mitteilte, geschah das Malheur gegen 8 Uhr auf der L328. Dort war der Bus, der Richtung Neumünster unterwegs war, aus bislang ungeklärter Ursache von der Straße abgekommen. Schließlich kam er quer zur Fahrbahn zum Stehen. Das Heck ragte dabei über einer Böschung zu einem Graben.

Im Norden: Linienbus kommt von Fahrbahn ab

Verletzte gab es nicht zu beklagen. Wie ein Polizeisprecher mitteilte, war der Bus ohne Fahrgäste unterwegs. Die Landstraße wurde für die Bergung für längere Zeit gesperrt.