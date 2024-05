Straßenraub bei Hamburg: Verletztes Opfer flüchtet in Tankstelle

Am Mittwochabend wurde bei einem Raubüberfall auf offener Straße in Reinbek (Kreis Stormarn) ein Mann verletzt. Das Opfer flüchtete in eine nahegelegene Tankstelle, von wo aus die Polizei verständigt wurde.

Die Einsatzkräfte wurden gegen 22.30 Uhr zur Esso-Tankstelle an der Hamburger Straße gerufen: Ein Raubüberfall war gemeldet worden. Bei Ankunft der ersten Streifenwagen stellte sich heraus, dass der Überfall in der unmittelbaren Umgebung der Tankstelle stattgefunden hatte.

Opfer nach Raubüberfall in Klinik

Nach ersten Erkenntnissen wurde ein Mann auf offener Straße Opfer des Raubüberfalls und dabei leicht verletzt. Er wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Mehrere Streifenwagen wurden zur Fahndung nach dem Täter eingesetzt, jedoch ohne Erfolg, wie ein Sprecher des Lagedienstes der Polizei bestätigte.