Strandkorb-Partys in Scharbeutz: Vermieter engagieren Sicherheitsdienst

Laute Musik, Gläserklirren und Gelächter: An vielen Ostsee-Stränden wird in diesen Tagen gefeiert. Doch einige der Strandbesucher übertreiben dabei mit ihrer Freude über die Lockerungen von den Corona-Regeln. Die Strandkorb-Vermieter in Scharbeutz haben deshalb nun einen Sicherheitsdienst engagiert.

„Seit der Sicherheitsdienst uns unterstützt, ist es schlagartig ruhiger geworden, erklärte Clemens Meininghaus, Sprecher der insgesamt 30 Strandkorbvermieter in Scharbeutz, gegenüber den „Lübecker Nachrichten“. Zuvor hätte es immer wieder Probleme mit feierwütigen jungen Leuten gegeben. „In kurzer Zeit wird viel Alkohol getrunken, dazu kommt manchmal laute Musik.“

Scharbeutz: Morgens liegen oft Berge von Müll am Strand

Schlimm ist auch oft die Situation am Morgen nach den Festgelagen: Plastiktüten, Grillreste, Dosen und Flaschen werden achtlos zurück gelassen. „Es gibt derzeit einen Trend, die Flaschen zu zerschlagen“, stellt Meininghaus fest. Die Scherben stellten ein nicht unerhebliches Verletzungsrisiko für andere Strandbesucher dar.

Immer wieder kommt es zudem vor, dass sich Menschen illegal Zutritt zum Strand verschaffen – und dabei nicht nur die Verpflichtung zum Einlösen einer Kurkarte umgehen, sondern auch die nach wie vor gültigen Corona-Abstandsregeln ignorieren. Dabei nutzen die jungen Leute nach Beobachtung der Verantwortlichen unbewachte Strandabschnitte, um sich dann auf Freiflächen niederzulassen, welche ganz bewusst als Pufferzone zur Eindämmung der Pandemie zwischen Strandgästen gedacht sind. Sie würden nun von dem Sicherheitspersonal freundlich in Richtung Ausgang verwiesen.

Paul Stellmacher, stellvertretender Vorstand der Tourismusagentur Lübecker Bucht, sieht die Maßnahme als Teil eines gewissen Anpassungsprozesses. Gegenüber den „Lübecker Nachrichten“ stellt Stellmacher fest: „Überall wo es zu großen Menschenansammlungen kommt, kommt es auch zu Reibungspunkten.“ Die Strandkorbvermieter hätten aber viel Erfahrung und das nötige Einfühlungsvermögen für das Strandgeschehen. Die Sache würde schon in die richtigen Bahnen gelenkt. (ng)