Es ist Mittwoch, 13 Uhr, die Sonne scheint. Während ihre Klassenkameraden im Mathe- oder Englisch-Unterricht sitzen, ist June Karlinder auf dem Reitplatz in Schenefeld. Die 15-Jährige bereitet sich gerade auf die Landesmeisterschaften im Springreiten vor. Mit ihrem harten Training – fünf Stunden täglich, sieben Tage die Woche – ist sie innerhalb von vier Jahren unter die Besten geritten. Die eine oder andere Sache bleibt dabei aber auf der Strecke.

June Karlinder sieht genauso aus, wie man sich eine echte Springreiterin vorstellt. Eine große junge Frau mit aufrechtem Gang, in der Hand die Gerte, auf dem Kopf der Helm. Dass sie es werden will, weiß sie aber noch gar nicht lange – seit 2019 erst, als sie mit ihrer Mutter nach zwei Jahren Spanien in die Heimat zurückkehrte und sich auf dem Reiterhof Am Klövensteen in Schenefeld (Kreis Pinneberg) anmeldete.

Springreiterin June Karlinder: Ihr Pferd kostet 150.000 Euro

„Ich habe ihr Talent sofort erkannt“, sagt ihre Trainerin Lilly Mathes. „Sie ist sportlich und hat ein echtes Gefühl fürs Pferd.“ Schnell entwickelte sich das Reiten zu Karlinders größter Leidenschaft. „Sie kann an nichts anderes mehr denken“, sagt ihre stolze Mutter. „Wenn sie nicht gerade auf dem Platz ist, schaut sie sich zuhause Pferdevideos an.“

June Karlinder ist die meiste Zeit des Tages auf dem Reitplatz anzutreffen.

Charlotte Karlinder war selbst Springreiterin, bis sie es zeitlich nicht mehr schaffte. Ein Profi wurde sie nie. Dafür unterstützt sie jetzt ihre Tochter, wo sie kann, fährt sie zu Turnieren in ganz Deutschland und teilweise Europa – und stellt sie regelmäßig von der Schule frei, wenn der Sport es erfordert. „Die Lehrer haben das schon manches Mal kritisiert“, sagt sie und fügt mit einem unbekümmerten Lächeln hinzu: „Aber wenn der Sport es erfordert …“

June Karlinder (15) reitet, seitdem sie 11 Jahre alt ist.

June reitet drei verschiedene Pferde. Calotte VA, Wert etwa 150.000 Euro, wurde ihr von den Sponsoren Malte und Ines Nemitz zur Verfügung gestellt, die junge sportliche Talente fördern wollen. Das hat sich gelohnt: Seit sie im Jahr 2019 als blutige Anfängerin startete, wurde sie in den Kader von Schleswig-Holstein berufen, nahm an Landesmeisterschaften in Hamburg und Schleswig-Holstein teil, siegte im Schleswig-Holstein-Nachwuchschampionat und wurde für die deutschen Meisterschaften nominiert.

Fünf Stunden Training am Tag – wenig Zeit für Freizeit

Um (so schnell) so weit zu kommen, braucht es nicht nur Talent, sagt Lilly Mathes. „Die Eltern müssen sich schon auskennen mit der benötigten Ausrüstung, dem Training et cetera.“ Das tun Charlotte Karlinder und ihr neuer Partner, ein Sattler und selbst Springreiter. Und die richtige Trainerin hat June auch: Lilly Mathes geht es nicht nur um möglichst hohe Sprünge, sondern auch um eine intensive Beziehung zwischen Mensch und Pferd. Charlotte Karlinder bezeichnet sie als eine Art „Mental Coach“.

Trainerin Lilly Mathes arbeitet wie ein „Mental Coach": Es geht nicht nur um die sportliche Leistung, sondern genauso um die Beziehung zwischen Mensch und Pferd.

Neben ihrer Reiterkarriere mit fünf Stunden Training an sieben Tagen die Woche will June Karlinder Abitur machen. „Sie schafft das, davon bin ich überzeugt. Ihr ist schon immer alles zugeflogen“, sagt Charlotte Karlinder. Und Freizeit? „Ich bin am liebsten auf dem Platz“, sagt June selbst. „Da und auf den Turnieren habe ich ein paar Freunde. Außerhalb des Stalls habe ich nicht so viele. Für Treffen bleibt keine Zeit.“

Ihre Mutter fügt hinzu: „Aber dieses Aufbrezeln und Feiern – das ist eine andere Welt. Das braucht June gar nicht.“ Jetzt hat June sowieso erstmal anderes im Kopf: Seit Freitag laufen die Landesmeisterschaften in Schleswig-Holstein, bei denen sie natürlich wieder ganz vorne mitspielen will. Und wenn es nach ihr geht, macht June nach dem Abitur nichts anderes mehr: Sie will nämlich hauptberuflich professionelle Springreiterin werden.