Aquaplaning-Unfall nach Starkregen: Stau auf Autobahn bei Hamburg

Starke Regenfälle sorgten am Mittwochmorgen für einen Unfall auf der A7 im Kreis Segeberg. Eine Autofahrerin hatte wegen Aquaplanings bei Henstedt-Ulzburg die Kontrolle über ihren BMW verloren. Es kam zu Stau.

Die starken Regenfälle zogen gegen 9 Uhr über Teile des Kreises Segeberg hinweg. Einige Autofahrer wurden davon auf der A7 überrascht. So auch eine Autofahrerin, die in ihrem BMW in Richtung Norden unterwegs war.

Auqaplaning – BMW kommt von Fahrbahn ab

Wegen Aquaplanings brach ihr Fahrzeug aus und schleuderte über die Fahrbahnen. Nach einer 180-Grad-Drehung kam der BMW mit Fahrwerkschaden zum Stehen.

Die Fahrerin blieb unverletzt. Auf Grund der Fahrzeugbergung mussten zwei der drei Spuren gesperrt werden, es kam zu einem Stau.