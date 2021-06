Stallgebäude in Flammen: Einsatzkräfte retten mehrere Dutzend Schweine

Hemme –

Mitten in der Nacht zu Dienstag ist in einem Stallgebäude in Hemme im Kreis Dithmarschen ein Feuer ausgebrochen. Die Einsatzkräfte mussten mehrere Dutzend Schweine retten.

Gegen 1 Uhr morgens wurden die rund 80 Feuerwehrleute zu dem Stallbrand gerufen. Im Inneren befanden sich nicht nur die Tiere, sondern auch 200 Kubikmeter Holzhackschnitzel.

Hemme: Mehrere Dutzend Schweine vor Flammen gerettet

Die Tiere wurden in ein benachbartes Gebäude gebracht – es konnten alle gerettet werden. Das Gebäude wurde von den Flammen komplett zerstört. Mit einem Radlader wurden die Glutnester auseinandergerissen.

Wie es zu dem Feuer kommen konnte, ist derzeit noch unklar. Die Kriminalpolizei hat noch in der Nacht die Ermittlungen aufgenommen. (sr)