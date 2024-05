Beliebte Gastro-Kette eröffnet Restaurant in St. Peter-Ording

In Hamburg gibt es bereits sieben Filialen, nun kommt die erste nach St. Peter-Ording: Die Gastro-Kette „Peter Pane“ eröffnet ihr erstes Restaurant an der Nordsee.

„Peter Pane“ ist eine Adresse für Burger-Liebhaber – auch solche, die vegan oder vegetarisch essen. Sieben Filialen gibt es in Hamburg, unter anderem in der Innenstadt, in Eimsbüttel und in Blankenese. Nun eröffnet die Gastro-Kette ihr 55. Restaurant – in St. Peter-Ording.

Wie das Lübecker Unternehmen mitteilte, soll das neue Restaurant im Juli eröffnen. Der Standort steht auch schon fest: ein rotes Backsteingebäude in unmittelbarer Nähe zur berühmten Seebrücke und dem weitläufigen Strand.

Auf 200 Quadratmetern sollen bis zu 180 Gäste mit Burgern, Salaten und Cocktails versorgt werden. Auch eine 270 Quadratmeter große Außenterrasse ist geplant.

Das Restaurant in St. Peter-Ording wird die erste Nordsee-Filiale der Firma. An der Ostsee gibt es bereits mehrere, zum Beispiel auf Rügen oder in Warnemünde. (mp)