Spürhunde im Einsatz: Suche nach Christianne Shemul Beyring-Groosma ausgeweitet

Seit Anfang März wird Christianne Shemul Beyring-Groosman 48 aus Padenstedt vermisst – kurz nach dem Sie Geburtstag hatte. Eine erste Suche mit 80 Einsatzkräften brachte keinen Erfolg. Nun wird die Suchaktion fortgesetzt – mit speziellen Spürhunden. Auch ein Strafverfahren wurde eröffnet.

Wie die Polizeidirektion Neumünster erklärt, ist die Suche nach der vermissten 48-jährigen Frau am 10. März fortgesetzt worden.

Für den Bereich Padenstedt wurden demnach auch zwei geschulte Personensuchhunde der Rasse „Bloodhound“ angefordert.

Vermisste aus dem Norden: Strafverfahren wurde eröffnet

Neben den Suchmaßnahmen ist auch die Ermittlungsarbeit in Neumünster und Hamburg „intensiviert“ worden, wie die Polizei berichtet. Zudem hat die Staatsanwaltschaft in Kiel ein Strafverfahren gegen unbekannt in dieser Sache eröffnet.

Die 48-Jährige hat ein Kind im Teenie-Alter.

Christianne Shemul Beyring-Groosman wurde zuletzt am 28. Februar gesehen. Die ermittelnden Beamten schließen auch aufgrund der vergangenen Zeit ein Gewaltverbrechen nicht aus.

Für die Freunde der Frau, die auch eine Tochter im Teenie-Alter hat, ist ihr Verschwinden unerklärlich. Hinweise können unter der Telefon 04321 945 1111 an die Polizei übermittelt werden. (maw)