Ein Raubüberfall auf eine Spielhalle in Bargteheide (Kreis Stormarn) beschäftigt seit Dienstagmorgen die Ermittler der Kripo. Der bislang unbekannte Täter erbeutete mehrere Tausend Euro und konnte flüchten. Die Polizei sucht Zeugen.

Die Tat geschah laut Polizei um 2.50 Uhr. Ein maskierter Mann betrat die Spielhalle in der Straße Am Redder und bedrohte den Angestellten (36) mit einem nicht näher definierbaren Gegenstand. Nachdem der Spielhallenmitarbeiter dem Räuber Geld ausgehändigt hatte, wurde er vom Täter in einen Raum gesperrt.

Räuber sperrt Spielhallenangestellten ein

Von hier aus alarmierte das Opfer die Polizei. Die rückte mit mehreren Streifenwagen an, konnte den Täter aber nicht mehr fassen. Der Mann wird wie folgt beschrieben: 1,70 bis 1,75 Meter groß mit kräftiger Statur. Er trug eine dunkle Jacke, schwarze Mütze und einen schwarzen Mundschutz. Er sprach mit Akzent. Hinweise an die Polizei unter Tel. 04102 80 90.