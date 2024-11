Spieler und Zuschauer prügeln sich: Fußballspiel endet in Chaos

Erst gab’s einen Platzverweis, dann gingen Spieler und Zuschauer aufeinander los: Am Sonntagnachmittag eskalierte ein Fußballspiel der Kreisklasse C zwischen dem FC Krogaspe und dem FC Torpedo 76 Neumünster II.

Nach einer gelb-roten Karte für ein Foulspiel an der Seitenlinie gerieten Spieler und Zuschauer beider Teams aneinander. Die Situation auf dem Platz in Krogaspe (Kreis Rendsburg-Eckernförde) eskalierte schnell und mündete in einer wilden Schlägerei. Der Schiedsrichter brach das Spiel schließlich ab.

Fußballspiel in Krogaspe: Gewalt und Verletzungen – 100 Menschen auf dem Platz

Etwa 100 Personen waren zum Zeitpunkt des Vorfalls auf dem Fußballplatz. Mehrere von ihnen wurden verletzt. Eine Person kam mit einer Kopfverletzung ins Friedrich-Ebert-Krankenhaus Neumünster.

Die Polizei war mit neun Streifenwagen vor Ort, um die chaotische Situation unter Kontrolle zu bringen. Beamte kamen nicht zu Schaden.

Es wird vermutet, dass es Videoaufnahmen von dem Vorfall gibt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden. (mp)