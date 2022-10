Sperrung nach Unfall auf A7 im Norden – zwei Verletzte in Klinik

Auf der A7 bei Rendsburg (Kreis Rendsburg-Eckernförde) ist es am Samstagnachmittag zu einen schweren Verkehrsunfall gekommen. Dabei wurden zwei Menschen verletzt. Die Autobahn in Richtung Norden wurde zeitweise voll gesperrt.

Laut Autobahnpolizei sei der Unfall in Höhe des Rastplatzes Ohe passiert. Hier seien zwei Fahrzeuge kollidiert. Mehrere Rettungswagen und ein Rettungshubschrauber rückten an. Die Sanitäter und ein Notarzt versorgten fünf Insassen. Zwei von ihnen kamen mit leichten Verletzungen in die Klinik.

Unfall im Norden: A7 gesperrt

Für die Dauer des Rettungseinsatz wurde die Autobahn in Richtung Norden voll gesperrt. Nach gut einer Stunde wurde zunächst eine Fahrbahn wieder frei gegeben. Der Verkehr staute sich kilometerweit zurück. Die Autobahnpolizei hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.