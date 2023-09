Spaziergängerin entdeckt Leiche im Fluss nahe Hamburg – Polizei steht vor Rätsel

Eine Frau hat am Sonntag in Aumühle (Kreis Herzogtum Lauenburg) eine Leiche in der Bille gefunden. Was mit dem verstorbenen Mann passiert ist, das ist noch völlig unklar.

Der Spaziergängerin ist der leblose Körper gegen 9.40 Uhr am Ufer in der Nähe des Mühlenweges aufgefallen, hieß es am Montag von Polizei und Staatsanwaltschaft. Am Nachmittag bargen Einsatzkräfte der Feuerwehr die Leiche aus dem Wasser.

Aumühle: Mann treibt am Sonntag tot in der Bille

Anschließend untersuchten ein Arzt und Ermittler:innen der Kriminalpolizei Lübeck den leblosen Körper. Es handelte sich den Angaben zufolge um eine männliche Person.

Um die genaue Todesursache festzustellen und auch die Identität zu klären, wurde der Leichnam in die Rechtsmedizin nach Lübeck gebracht. Hinweise auf ein Fremdverschulden sollen nach ersten Erkenntnissen nicht vorliegen. (fbo)