Spaziergänger haben am Sonntagmorgen in einem Teich an der Straße Am Gutshof in Hoisbüttel (Kreis Stormarn) bei Hamburg eine Leiche entdeckt. Sie informierten die Polizei, die den Fund der MOPO bestätigte.

Die Leiche, die sich beim Eintreffen der Polizei noch im Wasser befand, wurde ans Ufer geholt. Ein Notarzt konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen, dessen Identität und Alter noch unbekannt sind. Der Bereich wurde für die Arbeit der Polizei großflächig abgesperrt. Die Kripo übernahm später die Ermittlungen in dem Fall.

Unklar sind bisher die Hintergründe des Todes. „Bislang gibt es keine Hinweise auf Fremdverschulden“, sagte ein Lagedienst-Sprecher. „Wir warten auf das Ergebnis der Rechtsmedizin.“ Dorthin wurde die Leiche gebracht. (dg)