Sie stehen in Vorgärten, hängen an Hauswänden, zieren Tassen und Teller und geben Gaststätten ihren Namen: Anker sind in Lauenburg allgegenwärtig. Verwunderlich ist das nicht, der Ort zwischen Elbe, Elbe-Lübeck-Kanal und Elbe-Seiten-Kanal ist schließlich als Schifferstadt bekannt. Nur 40 Autominuten von Hamburg entfernt, steht Lauenburg so dicht am Wasser, dass es oft von Hochwasser bedroht ist. Besonders In der historischen Unterstadt gibt es viel zu entdecken. Das sind unsere Tipps.