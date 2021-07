Strandmuschel-Klau unter Touris: Familie fliegt auf

Eine Familie aus Nordrhein-Westfalen meldete sich Donnerstagmittag bei der Polizeistation Heikendorf an der Kieler Förde: Am Abend hätten sie eine Strandmuschel und Strandspielzeug neben ihr Auto gelegt, um die Sachen später in das Ferienhaus zu tragen. Doch dazu kam es nicht – Muschel und Spielzeug waren verschwunden.

Am folgenden Tag bemerkte die Familie am Strand in Laboe, dass eine andere Familie in der verschwundenen Strandmuschel saß und mit dem vermissten Frisbee spielte. Gemeinsam mit dem Familienvater befragten die Beamten die Beschuldigten. Diese behaupteten, die Sachen in der Nähe eines Mülleimers gefunden zu haben, von weiterem Strandspielzeug wüssten sie nichts.

Strafe für diebische Familie

Die dreiköpfige Familie, ebenfalls aus Nordrhein-Westfalen, will gedacht haben, dass die Gegenstände nicht mehr benutzt werden würden. Da sich nach Angaben der beklauten Familie keine Mülltonne in der Nähe des Autos befunden hätte, wurde die Staatsanwaltschaft Kiel eingeschaltet.

Bei einer Durchsuchung des Ferienhauses wurde auch der Rest der Sachen gefunden. Drei begeisterte Kinder konnten ihr verloren geglaubtes Spielzeug wieder in Empfang nehmen. Gegen die beschuldigte Familie wird nun ein Verfahren wegen Unterschlagung eingeleitet. (jd)